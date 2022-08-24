أعلنت شركة أبل عملاقة التكنولوجيا أنها ستعقد حدثًا خاصًّا يوم الأربعاء 7 سبتمبر الساعة 5 مساءً بالتوقيت العالمي، وسيعقد في مسرح ستيف جوبز في حرم أبل بارك، في كاليفورنيا تحت اسم Far Out.

طرح iPhone 14 في 7 سبتمبر:

وسيركز الحدث على الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون 14 الجديدة وهم: iPhone 14 مقاس 6.1 بوصة، وiPhone Max بحجم 6.7 بوصة، وiPhone 14 Pro مقاس 6.1 بوصة، وiPhone 14 Pro‌ Max بحجم 6.7 بوصة.

وبحسب موقع ماك رومر، فإنه لن يكون هناك هاتف ميني بحجم 5.4 بوصة هذا العام، مع اختيار أبل بدلًا من ذلك للأجهزة الأكبر حجمًا.

وعلى الرغم من عدم إدخال تغييرات كبيرة على طرازات آيفون 14 القياسية إلا آن آيفون 14 برو ستحصل على تصميم مختلف في فتحة الكاميرا ومعالج A16 وكاميرا جديدة بدقة 48 ميجا بكسل وتحسينات أخرى.

أما بقية إصدارات آيفون 14 فتستخدم معالج A15 ولن تحصل على نفس تقنية الكاميرا الرائعة، ولكن سيكون هناك عدة ألوان جديدة وعدسة فائقة الاتساع محدثة ويدعم شبكة 5G أسرع.

ساعة أبل:

تعمل أبل على تحديث ساعاتها في إصدار Apple Watch Series 8، وستتميز بوضع محدث للطاقة المنخفضة وعمر أطول للبطارية مع استشعار درجة الحرارة وشريحة S8 وميزات أخرى محتملة، وينتظر محبو أبل أيضًا الإعلان عن الجيل الثاني من AirPods Pro، وiPad جديد من الجيل العاشر، وiPad Pro محدث.

وستقوم الشركة ببث الحدث مباشرةً على موقعها على الويب وعلى يوتيوب وApple TV.