نجح الفريق الكروي الأول بنادي أبها في قلب الطاولة على نادي الرائد والفوز بهدفين لهدف في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽

د62” سعد بقير يسجل الهدف الثاني لـ أبها🔥

أبها 2 × 1 الرائد ⁧#أبها_الرائد

⁦#SSC pic.twitter.com/qp4MvU2hXh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2022

ملخص مباراة أبها ضد الرائد:

وكان الرائد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

الرائد يفتتح التسجيل عن طريق اللاعب محمد سالم عند الدقيقة 34" ⚽️ أبها 0 × 1 الرائد#أبها_الرائد#SSC pic.twitter.com/b78Gr1mcd8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2022

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، نجح زعيم الجنوب في إحراز هدفين عبر كل من عبدالفتاح آدم والتونسي سعد بقير في الدقيقتين الـ50 والـ60.

وحافظ زعيم الجنوب على تقدمه ليحقق نقاط الفوز في أول جولة له.

زعيم الجنوب سيواجه نادي الشباب يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي، بينما يواجه الرائد فريق الوحدة أيضًا يوم الخميس.