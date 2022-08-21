أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لاستمرار حالة السحب الرعدية الممطرة، ونشاط الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الزلفى، والغاط، والمجمعة، وثادق، وشقراء، ومرات.

كما لفت إلى استمرار الحالة المذكورة حتى الواحدة من ظهر اليوم الأحد.

كما نبه المركز إلى تعرض المنطقة الشرقية إلى عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتؤثر الحالة المذكورة على كل من: القيصومة، وحفرالباطن، وقرية العليا.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد.

أمطار على عسير

وفي السياق نفسه؛ أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

فرص هطول الأمطار

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وفيما يتعلق بارتفاع الموج يتراوح من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزء الجنوب.

أما حالة البحر فهي خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.