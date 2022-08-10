توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، أجواء من حارة إلى حارة جدًّا ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: حسب المراصد متوقع خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء -إن شاء الله- أجواء من حارة إلى حارة جدًّا ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم المناطق.

أجواء حارة:

وأضاف: رياح مغبرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية، متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وتبوك.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

أتربة وغبار:

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.