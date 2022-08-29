يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، أحمد بامسعود قد اقترب من الانتقال رسميًا إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد يقترب من ضم أحمد بامسعود

وذكر حساب برنامج ملعب SBC الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بصدد الإعلان عن التعاقد مع لاعب الفيحاء، أحمد بامسعود لمدة 3 مواسم.

ولفت حساب البرنامج إلى أن أحمد بامسعود سيحصل على 3 ملايين ريال في الموسم الواحد، وسيتم الإعلان عن الصفقة بعد اتفاق إدارة نادي الاتحاد مع نظيرتها في الفيحاء على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.

الاتحاد يتجاوز العدالة ويستعد للاتفاق

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الفرق التي فازت في الجولة الأولى، ويطمح في مواصلة انتصاراته والحفاظ على الصدارة.