تمكن المدافع أحمد شراحيلي من منح نادي الاتحاد التقدم على العدالة بهدف دون رد في أول 45 دقيقة من مباراة الفريقين بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي لـ موسم 2022/2023.

هدددددف!⚽

د15' شراحيلي يسجل أول أهداف الاتحاد 🔥 العدالة 0 × 1 الاتحاد#العدالة_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/aMvN5O02Tf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

ونجح شراحيلي في إحراز الهدف الوحيد للعميد بالدقيقة الـ15 من تصويبة قوية لم يتمكن حارس العدالة من صدها.

ويسعى العميد للمضي قدمًا والمنافسة على لقب الدوري السعودي الذي خسره في الموسم الماضي في الجولة الأخيرة لمصلحة نادي الهلال.