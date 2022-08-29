قالت الأخصائية الاجتماعية أماني الدوسري: إن المرأة المطلقة لها مميزات عديدة، وأن من يختار الزواج بها شخص ناضج نفسيًّا وواعٍ فكريًّا.

الزواج منها ليس عيبًا:

وشددت الدوسري، خلال حوارها إلى قناة السعودية، أن الارتباط بالمرأة المطلقة له مميزات كثيرة، والزواج منها ليس عيبًا ولا يقلل من شأنها.

وتابعت: اختلفت نظرة المجتمع للمطلقة خلال الخمس سنوات الأخيرة عما كانت عليه سابقًا، وغالبًا تلجأ الزوجات إلى الطلاق لأسباب قوية جدًّا”.

مميزات الزواج من مطلقة:

وعددت الأخصائية الاجتماعية الدوسري مميزات الزواج من مطلقة بكونها ناضجة ولديها رغبة في الاستقرار وتتعامل مع صعوبات الحياة الزوجية ومشاكلها بواقعية وتكون متمسكة بنجاح تجربة زواجها الثاني.

كما دعت الزوجات المنفصلات لأخذ فترة قبل خوض تجربة زواج جديدة وثانية حتى تستقر مشاعرها وتتخلص من آلام الانفصال والطلاق وتعيد حساباتها من جديد وتنضج نفسيًّا وعقليًّا وعاطفيًّا.