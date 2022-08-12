نجح أخضر اليد في التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021”.

أخضر اليد يفوز على قطر

ولعب المنتخب السعودي لكرة اليد ضد نظيره القطري، اليوم الجمعة، على صالة “سيلكوكلو الرياضية” في مدينة قونية، وتألق أخضر اليد في الشوط الأول، ونجح في التقدم بنتيجة 14/ 13.

وشهد الشوط الثاني من المباراة ندية كبيرة من المنتخبين، أملًا في تحقيق الفوز، لتنتهي أحداث مواجهة المنتخب السعودي لكرة اليد ضد نظيره القطري بالتعادل بنتيجة 27/ 27.

وخطف أخضر اليد بطاقة التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الإسلامية، ليواجه المنتخب التركي، يوم غد السبت عند الساعة الثالثة عصرًا.

تألق سعودي في دورة الألعاب الإسلامية

وتتألق البعثة السعودية في النسخة الحالية من دورة الألعاب الإسلامية، حيث نجح الأخضر لكرة القدم في التأهل لنصف النهائي، وحصد الربّاع منصور آل سليم 3 ميداليات بالأمس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).