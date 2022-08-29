أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
العملات اليوم:
ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.20 .
اليورو 1.00.
الجنيه الإسترليني 0.85.
اليوان الصيني 6.90.
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب اليوم:
الذهب اليوم 1750.4 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 18.7 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 852.7 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 2122.75 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
النفط اليوم:
برنت 104.1 دولارات أمريكية.
نايمكس خفيف 96.21 دولارًا.
نفط الغاز 1149.5 دولارًا.
الغاز الطبيعي 9.372 دولارات.
غاز البروبان 5700 دولارٍ.
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