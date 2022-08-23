أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.17.

اليورو 1.00.

الجنيه الإسترليني 0.84.

اليوان الصيني 6.83.

تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب اليوم:

الذهب 1761.7 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 19.02 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 877.4 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1974.42 دولارًا للأوقية.



في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:

النفط اليوم:

برنت 99.35 دولارًا أمريكياً.

نايمكس خفيف 93.24 دولارًا.

نفط الغاز 1108.5 دولارات.

الغاز الطبيعي 9.711 دولارات.

غاز البروبان 5446 دولارًا.