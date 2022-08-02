أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.04.

اليورو 0.98.

الجنيه الإسترليني 0.81.

اليوان الصيني 6.75.

الذهب اليوم:

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:

الذهب 1792.9 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 20.185 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 904.1 دولارات للأوقية.

البلاديوم 2090.2 دولارًا للأوقية.

النفط اليوم:

وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:

برنت 102.22 دولار أمريكية.

نايمكس خفيف 95.92 دولارًا.

نفط الغاز 1016.75 دولاراً.

الغاز الطبيعي 7.831 دولارًا.

غاز البروبان 5425 دولار.