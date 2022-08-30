أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.23.

اليورو 0.99.

الجنيه الإسترليني 0.85.

اليوان الصيني 6.91.

الذهب اليوم:

تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب 1736 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 18.27 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 830.7 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2085 دولارًا للأوقية.

النفط اليوم:

في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:

برنت 97.94 دولارات أمريكية.

نايمكس خفيف 90.87 دولارًا.

نفط الغاز 1096 دولارًا.

الغاز الطبيعي 9.02 دولارات.

غاز البروبان 5687 دولارٍ.