أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع نجم الزمالك المصري السابق، المغربي أشرف بن شرقي.

الوصول 🛬🇦🇪

الفحص الطبي 💪

توقيع العقد 🤝

التصوير 🎥 يوم أشرف الأول كجزراوي 🤍🖤#بن_شرقي_جزراوي pic.twitter.com/MrlqBS43nb — نادي الجزيرة (@aljazirafc) August 9, 2022

أشرف بن شرقي ينتقل للجزيرة الإماراتي

ونشر حساب نادي الجزيرة الإماراتي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب المغربي أشرف بن شرقي أثناء توقيع العقود، ومقطع فيديو أثناء خضوعه للفحص الطبي.

ويملك بن شرقي مسيرة مميزة، حيث خاض 48 مباراة مع المغرب الفاسي، وأحرز 24 هدفًا، وشارك في 43 لقاء مع الوداد، وسجل 9 أهداف، قبل أن يحترف في صفوف الهلال، ولعب معه 13 مواجهة وأحرز 3 أهداف.

وانضم أشرف بن شرقي صاحب الـ27 عامًا لصفوف لانس الفرنسي، وخاض 26 مباراة وسجل 4 أهداف، ولعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 108 لقاءات، ونجح في إحراز 40 هدفًا.

الرحيل عن الزمالك

وكان أشرف بن شرقي قد رحل مؤخرًا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع أجل تجديد التعاقد معه، بعد التألق في صفوفه لأكثر من موسم، حيث انضم إليه في عام 2019.

وارتبط اسم ابن شرقي بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن ينتقل للجزيرة الإماراتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).