تتضمن منطقة عسير العديد من الأماكن التاريخية الرائعة، وتقع القصور والحصون القديمة في ست مناطق مختلفة متفاوتة الحجم والارتفاع، وتم ترميم الكثير منها لجذب السياح من أجل أن يختبروا التاريخ بأنفسهم.

ومن المباني التي تم ترميمها قصر أبو نقطة بقرية طبب التاريخية قرب أبها وقصر لحج بقرية الدارة وقصر الوزية وقلعة المصلى وقرية السودة.

بعض القصور هناك يزيد عمرها عن 200 عام، وهي مبنية من الحجارة والخشب لكنها تحولت إلى فنادق بها مقاهٍ ومطاعم ووسائل راحة حديثة أخرى، ذلك مع الحفاظ على جماليات العمارة الأصلية؛ ويأتي ذلك دعمًا للسياحة الثقافية في المملكة انطلاقًا من تراثها الغني ودعمًا للمواقع التاريخية لا تجذب السياح فحسب، بل تثقف الأجيال القادمة حول المنطقة وتاريخها.

ويدعم إعادة تأهيل هذه القصور الاقتصاد المحلي ويوفر عشرات الفرص من العمل للمنطقة.

أماكن سياحية في عسير

تتميز منطقة عسير أيضًا بجبالها التي يتم فيها زرع بعض النباتات مثل الريحان والصنوبر، فبمجرد أن تذهب إلى هناك تستطيع أن تميز رائحة النباتات الصنوبرية الحادة والرائعة.

تتميز المنطقة ذات الطبيعة البكر أيضًا بأماكن جميلة للاستكشاف مثل حديقة عسير الوطنية التي تضم أكثر من 300 نوع من الطيور، كما يمكن التجول في مسارات التخييم سيرًا على الأقدام أو قضاء ليلة تحت النجوم في واحد من أكثر من 60 موقعًا للتخييم.

وبينما تواصل رحلتك عبر عسير يمكنك الانغماس في الثقافة المحلية في قرية المفتاحة الفنية، أو التسوق في الأسواق التقليدية النابضة بالحياة في العاصمة أبها أو المدينة الشقيقة خميس مشيط.

مناطق غامضة ومثيرة

وعندما تكون هناك انطلق واستكشف جبل ثور (الجبل الأخضر) أحد أكثر المعالم إثارة للفضول في السعودية، حيث ينبعث منه وهج زمردي دافئ ينير جميع أنحاء المدينة.

ويتواجد التلفريك والذي يُعد أفضل وسيلة للوصول إلى القمة، حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر البانورامية من مطعم أو مقهى.

قرية الحبلة

متعة السفر إلى قرية الحبلة المعلقة لا تقل متعة عن استكشافها، وهي تتكون من سلسلة منازل من الحجر الرملي على حافة جرف صخري.

كهوف جبل شدا

قم بالقيادة شمالًا عبر سلسلة جبال السروات ذات المناظر الخلابة باتجاه الباحة للقيام برحلة عبر التاريخ، فالمنطقة المكونة من صخور الجرانيت العملاقة، يعود تاريخها إلى مئات الملايين من السنين، وستجد هناك كهوف جبل شدا الغريبة والتي نتجت عن التعرية التي حدثت على مدى قرون، وتم إنشاء هذه الكهوف بواسطة الظواهر الجيولوجية واستخدمها البشر قديمًا كمساكن.