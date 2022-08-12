سلَّط المصور البريطاني ماثيو ستارلينج الضوء على جبال عسير حيث قال إنها وجهة سياحية مذهلة تستحق الشهرة أكثر مما هي عليه، مضيفًا أنها توفر تجربة احتساء الشاي فوق السحاب.

وتابع: منطقة عسير هي منطقة من السعودية سميت على اسم قبيلة عسير، وتقع المناظر الطبيعية الجبلية في الغالب بالقرب من البحر الأحمر وتتميز بأعلى قمم وتسقط عليها الأمطار أكثر من أي منطقة أخرى.

وأضاف عبر مدونته الخاصة قائلًا: المناظر عبر جبال السودة مذهلة والارتفاع العالي بمثابة استراحة من درجات الحرارة المرتفعة في الصيف حيث تتميز بمناخ معتدل، وتقع قمتها على ارتفاع 2270 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

صورة مميزة غير مألوفة

واستطرد: تضمنت رحلتنا لـ جبال عسير زيارة قرية الحبلة المعلقة، وهي قرية جبلية صغيرة قريبة من أبها، وكانت مأهولة في الأصل من قبل مجتمع قبلي يُعرف باسم رجال الزهور، أما عن المناظر الطبيعية الجبلية فهي بديعة التكوين، حتى أنه من الصعب أن نفهم أننا في السعودية، فهذه ليست الصورة النمطية للمملكة أو حتى الشرق الأوسط التي اعتاد عليها معظم الناس.

وأكمل: إنها بالتأكيد وجهة سياحية رائعة، ومنطقة جبال عسير هي واحدة من أكثر المناطق روعة في المملكة ومع ذلك فإنها ربما تكون الأقل استكشافًا بين المناطق الأخرى.

وأردف: على قمم عدد من الجبال الشاهقة في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، تقف القلاع والمباني التي شيدها أهالي عسير بشكل فني، مشكّلة مناظر طبيعية خلابة لهذه المنطقة الجبلية الفاتنة.

وتتميز جبال عسير بإطلالتها على وديان تهامة وبوجود عدد من الحدائق التي تجذب السياح ومحبي الطبيعة الذين يمكنهم التجول تحت الأشجار والاستمتاع بالطقس الجميل والهواء النقي المليء برائحة الزهور الجبلية، كما يُزرع هناك معظم المحاصيل مثل القمح والبن والقطن والزنجبيل والخضروات والنخيل،كما تشتهر هذه الجبال بالعديد من الحدائق والمواقع مثل مسار الضباب في أبها والسودة.

وتتميز منطقة عسير بموقعها المميز وتنوعها الطبيعي والثقافي، مما يجعلها من أجمل الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، كما أن معالمها التاريخية تجعلها كنزًا دفينًا للتراث البشري القديم.

أبرز معالم منطقة عسير

تعد مناظر الجبال والسهول والشواطئ في منطقة عسير، فضلاً عن الوجهات الترفيهية، مثالية للرحلات العائلية، ومن أبرز معالم منطقة عسير التي تعانقها جبالها الخضراء قرية رجال ألمع التي رغم مرور مئات السنين ما زالت تحتفظ بجمالها الآسر.

وشيدت قصورها الحجرية وزينت بحجر الكوارتز الأبيض والنقوش الفنية، مما يجعلها من أبرز المواقع الأثرية السعودية المرشحة للتسجيل في قائمة اليونسكو للتراث.

وتم تحويل قصر التراث إلى متحف للحفاظ على القطع الأثرية التاريخية للقرية، وتعتبر قلعة شمسان وقصر أبو فراج من بين القصور العديدة البارزة في القرية.