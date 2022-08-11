سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة اليوم بين المدن السعودية وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.

درجات الحرارة اليوم

وبلغت درجة الحرارة في الأحساء 48 مئوية فيما بلغت في الدمام 47 درجة وفي بريدة ووادي الدواسر 46 درجة أما المدينة المنورة والقيصومة فقد سجلت كل منهما 45 درجة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره توقع عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على منطقة نجران.