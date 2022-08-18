يلعب الكولاجين دورًا مهمًا في الجسم ويمكن تشبيه دوره بدور الغراء الذي يساعد على ضمان تماسك ومرونة وتجديد الجلد والمفاصل والأوتار والأربطة، ومع التقدم ​​في العمر، تقل قدرة الجسم على إنتاجه، وهو ما يتسبب في ظهور التجاعيد وترهل الجلد وترقق الشعر وضعف المفاصل.

أفضل 7 أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين

وفي حين أن التقدم في العمر أمر لا مفر منه، إلا أن الأبحاث تظهر أن النظام الغذائي يلعب دورًا أكبر بكثير من عملية الشيخوخة نفسها، وهذا يعني أن تناول الأطعمة المناسبة المعززة للكولاجين يمكن أن يجعلك تبدو أصغر بكثير من عمرك الحقيقي.

1- الأطعمة الغنية بالبروتين

تعد اللحوم الخالية من الدهون ومرق العظام والأسماك والبيض وكذلك البقوليات من أفضل مصادر البروتين التي يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي للتأكد من حصولك على جميع الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم لإنتاج مادة الكولاجين.

2- الخضروات ذات الأوراق الداكنة

كل الخضروات ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ على سبيل المثال، تحصل على لونها من الكلوروفيل الذي يزيد من إنتاج الكولاجين في الجلد، كما أنها أيضًا مصدر ممتاز لفيتامين C وهو عنصر حاسم في إنتاج المادة.

3- الأطعمة الحمراء والبرتقالية

تُصنع النباتات والطحالب أكثر من 750 صبغة طبيعية ومنها ما يُسمى بـ الكاروتينات وهي مصدر الألوان الصفراء والبرتقالية والحمراء التي تراها في العديد من النباتات، وهي كذلك مسؤولة عن إبطاء علامات الشيخوخة وتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

4- أوميغا 3

كل خلية من خلايا الجسد مغطاة بغشاء يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي تقلل من الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، وكذلك تمنع تكوين التجاعيد من خلال تخليق الكولاجين، وأحد أهم المصادر له: الأسماك الدهنية والجوز وبذور الكتان.

5- الثوم

يمكن للثوم أن يفعل أكثر من مجرد إضافة نكهة إلى الطعام، فهو يساعد على إنتاج المادة السحرية للجلد أيضًا، ذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وهو معدن يساعد على تصنيع الكولاجين ومنع تكسيره، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.