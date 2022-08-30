نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في حسم صفقة المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس رسميًّا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

ألفارو نصراوي لموسم:

وأعلن نادي النصر عن تعاقده رسميًّا مع ألفارو جونزاليس لمدة عام رياضي واحد، مع خيار التجديد لعام آخر، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي في بداية شهر أغسطس الجاري.

وجاء تعاقد النصر مع جونزاليس صاحب الـ32 عامًا، بعد فشل انتقال المدافع البلجيكي جايسون دينايير إلى صفوفه هذا الموسم، بسبب مشاكل مالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز أرقام ألفارو جونزاليس مع مارسيليا:

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام ألفارو جونزاليس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ولعب ألفارو 58 مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسجل هدفين وصنع 3 آخرين، وبلغ معدل تمريراته الناجحة 48.5 لكل لقاء، و3.2 كرة طويلة لكل مباراة، وربح 3.2 التحامًا لكل مواجهة، لتمنحه تقييم 6.86 درجة.