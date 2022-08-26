استقرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر على بديل المدافع البلجيكي جايسون دينايير، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

النصر يسعى لضم ألفارو غونزاليس

وأعلن الصحافي الإيطالي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي غاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن تفاوض النصر مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس.

ولفت غاليتي إلى أن النصر قدم عرضًا رسميًا إلى ألفارو غونزاليس، وتم الاتفاق من حيث المبدأ معه، مؤكدًا أن كوستاس مانولاس تلقى هو الآخر عرضًا، إلا أنه متردد في قبوله حتى الآن.

سبب فشل صفقة جايسون دينايير

ولفت غاليتي إلى أن نادي النصر كان قد توصل إلى اتفاق مع جايسون دينايير، للانتقال إلى صفوفه هذا الموسم، إلا أن مشاكل مالية تسببت في توقف الصفقة، واعتذر اللاعب البلجيكي.

وكانت تقارير قد أكدت أن دينايير صاحب الـ27 عامًا، سيصل إلى الرياض خلال اليومين القادمين، لإجراء الفحوصات الطبية، حيث سينضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).