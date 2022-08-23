قالت شركة “يونيبر” الألمانية للمرافق، الاثنين: إنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطتها “هايدن 4” التي تعمل بالفحم، لتعويض توقف 3 أيام في إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، قد يتسبب في تعطل توليد الكهرباء.

إنتاج الكهرباء:

وأضافت الشركة في بيان أن “هايدن 4” ستبدأ إنتاج الكهرباء في 29 أغسطس الجاري، وحتى 30 أبريل 2023.

وحسب تقارير صحفية سابقة، فقد دعا مسؤولون ألمان إلى تسريع تدابير مواجهة أزمة الطاقة، مثل استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بتلك التي تعمل بالفحم.

وفي ديسمبر 2020، أعلنت “يونيبر” أن “هايدن 4” ستوقف الإنتاج التجاري مع قيام هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا بإدراجها في قائمة محطات الكهرباء التي قد تغلق في مقابل تعويضات، لمحاربة التلوث الكربوني.

ومنذ منتصف 2021، دعمت “هايدن 4” شبكة الكهرباء في ألمانيا كمحطة احتياطية، لكنها لم تنتج أي كهرباء للسوق.