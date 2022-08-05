يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره ألميريا الإسباني، في أولى مبارياته الودية بمعسكر برمنغهام، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

الزعيم في مواجهة ألميريا

ومن المقرر أن تُقام ودية الهلال ضد ألميريا على ملعب بيرنلي الإنجليزي، مساء يوم الأحد المقبل، وسيتم نقل المباراة عبر 4 قنوات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يخوض ثالث ودياته أمام الفرق الإسبانية

وتُعد مباراة ألميريا، هي الودية الثالثة للهلال أمام فرق دوري الدرجة الأولى الإسباني، في المعسكرات الصيفية منذ اعتماد بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالنظام الحالي في موسم 2008/ 2009.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره فالنسيا في يوليو عام 2010، خلال المعسكر الإعدادي الذي أُقيم في ليانز النمساوية، وخسر الأزرق بقيادة المدير الفني البلجيكي إيريك جيريتس بنتيجة 2/1.

وواجه الأزرق، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو في يوليو عام 2014، خلال معسكره الإعدادي الذي احتضنته النمسا، وخسر الزعيم بقيادة المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامف بثلاثة أهداف دون رد.