أعربت الجماهير الهلالية عن ثقتها الكبيرة في قدرة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على قيادة الفريق الأول لكرة القدم لحصد مزيد من البطولات.

منع الهلال من التسجيل بسبب كنو

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وقررت إدارة بن نافل التصعيد وتقدمت باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحاول النادي اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، ولكن تم رفض طلبه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تثق في رامون دياز

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع منع الهلال من تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي، وأكدت أن المدرب الأرجنتيني يستطيع تحقيق نجاحات بالقائمة الحالية، وأصبح اسم دياز ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وقال أبو مرزوق: “حتى وإن مُنعت من التسجيل، أنت تملك أفضل وأعلى قائمة لاعبين وكذلك تملك الاستقرار الفني بوجود دياز، ثقتي كبيرة بـ نجوم الزعيم وأن ما حدث سيكون حافزًا لهم”.

وكتب مسفر: “أكبر مكافأة لكل هلالي تواجد دياز مع الهلال لا صفقة ستسعدني أكثر من تواجد هذا الرجل في نادينا”، وقال فهد: “بالنهاية ما دام هذا الرجل موجودًا بالنادي أقسم بربي ما أخاف.. البيج رامون دياز”.

وعلق آخر قائلًا: “أسماء ثقيلة في كل مركز ما عدا يمكن بديل جانغ وأتمنى خليفة يأخذ فرصته كبديل أول لجانغ .. بقية الأسماء تقدر تنافس فيها موسمين ثلاث زيادة إضافة إلى أن مدربهم رامون”.