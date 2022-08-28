حقق الفريق الكروي الأول بنادي ألميريا أول انتصار له في الدوري الإسباني، وذلك عقب الفوز على نادي إشبيلية مساء أمس السبت بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

ألميريا يحصد أول 3 نقاط

الفريق الأحمر حقق أول فوز بعد أن كان خسر في الجولة الأولى أمام ريال مدريد وتعادل في الجولة الثانية أمام فريق إلتشي.

المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي أعرب عن سعادته بالفوز الأول قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” الحمدلله فوز مهم”.

مواجهة قوية ومرتقبة أمام بلد الوليد

ألميريا سيواجه فريق بلد الوليد المملوك من الظاهرة رونالدو نجم الكرة البرازيلية السابق يوم 5 سبتمبر المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى الفريق الأحمر الصاعد حديثًا لـ الدوري الإسباني الممتاز إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتواجد في المربع الذهبي والبقاء في دوري الأضواء والشهرة الإسباني للموسم المقبل.

وحتى الآن الفريق الأحمر سجل 4 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.