نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا في هز شباك نظيره ريال مدريد بهدف مبكر، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ألميريا ضد ريال مدريد:

ويلعب ألميريا ضد ريال مدريد الآن على ملعب “باور هورس ستاديوم”، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى التعادل بهدف لكل منهما.

رامازاني يهز شباك ريال مدريد بعد 6 دقائق:

وتمكن لارجي رامازاني من تسجيل الهدف الأول ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عند الدقيقة السادسة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم ألميريا بهدف.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن هدف رامازاني، الذي جاء بعد 5 دقائق و50 ثانية، هو الأسرع الذي يستقبله الريال في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، منذ هدف سيرجيو أجويرو، في أغسطس عام 2007.

وجاء هدف مهاجم أتلتيكو مدريد آنذاك، أجويرو في شباك ريال مدريد، بعد مرور 58 ثانية فقط من بداية المباراة ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.