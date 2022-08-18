حفز النجم المغربي نور الدين أمرابط، جماهير النصر لشراء التذاكر الموسمية التي طرحتها إدارة ملعب “مرسول بارك”.

أمرابط يوجه رسالة لجماهير النصر

وأكد أمرابط عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سيعود مرة أخرى إلى ملعب مرسول بارك في الرياض، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقال نور الدين أمرابط: “لكل مشجعي النصر الأعزاء.. كانت لدينا ذكريات رائعة في ملعب مرسول بارك.. احجز تذكرتك الموسمية، وأنا سأحاول أن أخضر مباراة معك عندما أكون في الرياض إن شاء الله”.

طرح تذاكر مرسول بارك الموسمية

وكانت إدارة ملعب “مرسول بارك” قد أعلنت عن إطلاق باقات تذاكر موسمية لجماهير النصر، وصل عددها إلى 2000 مقعد فقط، عبر 3 فئات، وهي؛ أساسية، بريميوم وبريميوم vip.

وجاءت أسعار التذاكر الموسمية لجماهير النصر من 640 ريالًا، 750 ريالًا، 899 ريالًا، 1299 ريالًا و1750 ريالًا، وتُتيح العديد من المزايا لحاملها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).