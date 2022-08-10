نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تشمل تبوك، وتيماء، والمعظم، والوجه، وأملج. وتستمر حتى الساعة الثانية ليلًا.

خريطة الأمطار اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.