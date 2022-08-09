شهدت منطقة جازان على مدى الأسبوع الحالي هطولًا كثيفًا للأمطار المصحوبة بالصواعق الرعدية والبروق وجريان السيول وهبوب نسمات عليلة ألقت بظلال الفرح ورسمت البهجة على وجوه الكبار والصغار من أهالي المنطقة وزائريها.

✍️السيول التي داهمت أجزاء من الُقرى التابعة لمنطقة #جازان

اللهم أجعلها أمطار خير وبركة #قرية_مسلية👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/RvSSctpFU3 — بندربن عبدالله أحمدال مفرح (@Bandarmu1) August 8, 2022

وداهمت السيول يوم أمس أجزاءً من القرى في المنطقة فيما شهد وادي خلب اليوم هطول أمطار غزيرة في الساعات الأولى من الصباح.

امطار الحرث تصوير يحيى رضوان pic.twitter.com/UmAAEQ9ZIS — طقس جازان (@jazan_weather) August 9, 2022

توقعات طقس جازان

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحُرّث، والدائر بني مالك، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا وهروب، والدرب وبيش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حالة الطقس اليوم

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.