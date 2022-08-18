استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الخميس، المواطنة الكفيفة رقية بنت محمد عجاج بعد حصولها على شهادة الدكتوراه من جامعة منيسوتا الأمريكية، وتحقيقها إنجاز تعليمي عبر بحث بعنوان ” استكشاف التجربة الأكاديمية والاجتماعية للطلاب المكفوفين وضعاف البصر في الجامعات السعودية”.

اهتمام القيادة بالتعليم

ونوه بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم واهتمام للتعليم، بوضعه في مقدمة الأولويات التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية للاستفادة من المنظومة التعليمية وخاصة الفئات التي لها ظروف خاصة.

من جانبها، عبرت المواطنة رقية عجاج عن شكرها لأمير المنطقة الشرقية على دعمه وتشجيعه المستمر لكل أبناء وبنات المنطقة لتحقيق الإنجازات.