قدم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، عزاءه لأسرة الطهيمي بوفاة ابنهم عبدالرحمن الطهيمي الحربي وذلك خلال زيارة سموه لمنزل الأسرة، داعيًا الله بأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعربت أسرة الفقيد عن شكرهم للأمير على مواساته، سائلين الله بأن يجعل ذلك في موازين أعماله، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.

عزاء من قبل نائب أمير حائل:

كما قدم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، عزاءه لأسرة الطهيمي بوفاة ابنهم عبدالرحمن الطهيمي الحربي، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعرب إخوة الفقيد عن شكرهم للأمير فيصل، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعماله، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.