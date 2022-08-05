وصل الألماني أمين يونس إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

أمين يونس يبدأ الاستعداد بعد تعافيه

وكان أمين يونس قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده في بلاده، وخضع لحجر منزلي، الأمر الذي أبعده عن التواجد في المعسكر الخارجي.

وأعلن نادي الاتفاق عن تماثل أمين يونس للشفاء، وانضمامه إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًا في تركيا، وبدء برنامج لياقي خاص، من أجل تجهيزه بشكل جيد فنيًا وبدنيًا، استعدادًا للموسم المقبل.

الاتفاق يستعد للموسم المقبل

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكرًا في تركيا، ويلعب خلاله عددًا من المباريات الودية، على أن تكون العودة إلى السعودية يوم 18 أغسطس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز، أملًا في التألق بالموسم الجديد، بعد معاناته في الموسم المنصرم، حيث نجح في البقاء وسط الكبار بصعوبة بعد فوزه بالجولة الأخيرة.