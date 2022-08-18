طمأن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي الجماهير بشأن القضايا المرفعة ضد العميد في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

أنمار الحائلي يؤكد رفع منع التسجيل

وقال أنمار الحائلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب بريجوفيتش بمبلغ ١٨٤٢٠٠٠ مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألف يورو”.

وتابع أنمار الحائلي قائلًا: “وتبقى القضية الثانية بمبلغ ١٠ ملايين يورو تقريبًا.. أعان الله النادي على سدادها، وتم إغلاق القضية الثانية للاعب بيزيتش بمبلغ١٦٠٠ مليون وستمائة ألف دولار، وتم رفع منع التسجيل من الفيفا”.

الاتحاد يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا في النمسا، ولعب عددًا من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يوم 26 أغسطس.