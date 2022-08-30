أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، تقديم استئناف في قضية نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

أنمار الحائلي يقدم الاستئناف في قضية حمدالله:

وتحدث أنمار الحائلي على هذه الأزمة خلال حديثه لوسائل الإعلام خلال توقيع عقد رعاية، اليوم الثلاثاء: “قدمنا استئناف في قضية حمدالله وتعتبر الآن قضية منظورة ولا أود الحديث عنها وننتظر القرار”.

وكانت لجنة الاحتراف قد أعلنت عن إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد.

وجاءت عقوبات لجنة الاحتراف، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد المهاجم المغربي ومسؤولين اتحاديين، للتفاوض معه خلال سريان عقده، وقدم تسجيلات تؤكد ذلك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يستعد لمواجهة الاتفاق:

وحقق الاتحاد انطلاقة قوية في دوري روشن السعودي، حيث فاز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.