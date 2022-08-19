ظهر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل مميز مع الاتحاد، ما يحفز الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لتجديد عقده.

عبدالرزاق حمدالله قد يجدد عقده مع الاتحاد

وتعاقد الاتحاد مع عبدالرزاق حمدالله في ديسمبر الماضي، لمدة عام ونصف، وسيدخل الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد في ديسمبر المقبل، ما يتيح له التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويتزامن دخول عبدالرزاق حمدالله في الفترة الحرة من عقده، مع انتهاء عقوبة إيقافه من قبل لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأمر الذي قد يدفع الإدارة لتجديد عقده وتعويض فترة غيابه.

وشارك عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 11 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، وساهم في تسجيل 12 هدفًا، حيث هز الشباك 11 مرة وصنع هدفًا.

الاتحاد يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا في النمسا، ولعب عددًا من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يوم 26 أغسطس.