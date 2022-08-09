استعرض المستشار القانوني محمد الوهيبي أهداف القرار الصادر بإعادة تشكيل حماية مهنة المحاماة.

فيديو | المستشار القانوني محمد الوهيبي: إعادة تشكيل حماية مهنة المحاماة لتعزيز المهنة وحمايتها من الانتحال#الإخبارية pic.twitter.com/QFRuXvUecf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 8, 2022

حماية للمهنة:

وقال الوهيبي خلال تصريحات إلى الإخبارية: إن قرار إعادة تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة حماية مهنة المحاماة لتعزيز المهنة وحمايتها من الانتحال.

اهتمام وعناية:

وتابع المستشار أن هناك اهتمامًا وعناية من وزير العدل بمهنة المحاماة والحرص على تطويرها وحمايتها.