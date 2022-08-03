قالت وكالة رويترز إن اللجنة الوزارية في تحالف أوبك+ أوصت بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل لتلبية الطلب المتزايد بعد ارتباك الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

خطة أوبك+

ورفعت أوبك الإنتاج، بما يتماشى مع أهدافها، بنحو 430 ألف برميل و650 ألف برميل يومياً في الشهر خلال الأشهر الأخيرة، ورفضت التحول إلى زيادات أسرع في الإنتاج.

وكانت خطة أوبك+ تتضمن العودة لمستويات الإنتاج المعهودة في سبتمبر 2022، لكن خلال يونيو قرر التحالف دفع هذه الزيادات إلى أغسطس وسط ارتفاع الطلب.

ارتفاع أسعار النفط

وحوَّمت أسعار النفط الأيام الماضية عند مستوى 100 دولار للبرميل، وذلك بعد وصولها لمستويات تاريخية عند 147 دولارًا عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ بسبب مخاوف شح الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 0.5%، لتبلغ عند التسوية 100.54دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6%، ليستقر عند 94.42 دولارًا للبرميل.

تعافي الطب

وفي وقت سابق قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة “أوبك”، إن “التعافي على الطلب مستمر لكن قد يكون بوتيرة أقل عن بداية هذا العام والعام الماضي”. وأضاف أن التحديات في إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة أثرت على ميزان العرض والطلب”.

وفي يونيو، كان إنتاج أعضاء أوبك+ أقل بثلاثة ملايين برميل يوميا من حصصهم، إذ أدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار لدى البعض الآخر إلى كبح قدرتهم على تهدئة أزمة الطاقة في العالم.