يدرس الاتحاد الأوروبي، السماح باستخدام لقاحات فعالة ضد نوعين مختلفين من فيروس كورونا “كوفيد-19”.

فعالة ضد نوعين من كورونا

وحسب قناة “العربية”، أعلن وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، أن منظمي الأدوية في الاتحاد الأوروبي قد يأذنون باستخدام لقاحات فعالة ضد نوعين مختلفين من كورونا.

وأضاف لوترباخ أنه يتوقع أن تجتمع وكالة الأدوية الأوروبية في أول سبتمبر، من أجل النظر في لقاح من شأنه أن يوفر الحماية ضد الفيروس الأصلي ومتحور لسلالة أوميكرون المعروفة باسم “بي. إيه. 1”.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تجتمع وكالة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في 27 سبتمبر لمراجعة لقاح مشترك ضد الفيروس الأصلي ومتحور “بي. أيه. 5” المسؤول عن الزيادة العالمية الأخيرة في حالات كورونا.

ألمانيا تشتري كميات

وحول شراء اللقاحات، أكد أن ألمانيا أنها اشترت كميات كافية من اللقاحين وستكون قادرة على البدء في طرحهما بعد يوم من حصولهما على الإذن بذلك.

لقاحات ثنائية التكافؤ

من جهتها، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن اللقاحات المركبة، المعروفة باسم اللقاحات “ثنائية التكافؤ” أو “متعددة التكافؤ”، ستسمح للمعززات بالاحتفاظ بالفوائد المثبتة للقاحات المضادة لفيروس كورونا الأصلية مع توفير حماية إضافية ضد المتحورات الجديدة.

ويتم استخدام مثل هذا النهج مع لقاحات الإنفلونزا، والتي يتم تعديلها كل عام اعتمادًا على المتغيرات المنتشرة ويمكن أن تحمي من 4 سلالات من الإنفلونزا.