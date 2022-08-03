أعلنت وزارة الصحة القبرصية أن رجلًا يبلغ من العمر أربعين عامًا، توفي إثر إصابته بفيروس جدري القرود في الجزيرة.

تفاصيل الحالة:

أضافت الوزارة أن الحالة تم رصدها بعدما خضع الرجل لفحص مختبري في المستشفى العام في العاصمة القبرصية، نيقوسيا.

تاريخ من السفر للخارج:

أوضحت وزارة الصحة أن الرجل “له تاريخ من السفر إلى الخارج، وأن “أعراضًا مرضية تشبه أعراض مرض جدري القرود ظهرت عليه”.

وكان المريض أُدخل إلى جناح تم تخصيصه وتجهيزه لاستقبال حالات الإصابة بجدري القردة في مستشفى نيقوسيا العام.

جدري القرود:

وتم اكتشاف جدري القرود لدى البشر عام 1970، إذ يعد أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر جدري القرود مرضًا فيروسيًّا حيواني المنشأ، يظهر بشكل رئيسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى، وبرغم ذلك فله علاجات فعالة له، كما أن فرص حدوث مرض شديد أو الموت نتيجة الإصابة منخفضة.

وتشمل أعراض جدري القرود الآتي:

– سخونة

– صداع.

– آلام العضلات.

– آلام الظهر.

– تورم الغدد الليمفاوية.

– التعب والإرهاق.

– ثم ظهور الطفح الجلدي على الوجه واليدين والقدمين.