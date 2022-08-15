حقق نجم فريق ريال مدريد، الأوروغوياني فيدي فالفيردي رقمًا مميزًا مع المرينغي، بعد مشاركته في مباراة ألميريا ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

خسارة قاتلة لألميريا ضد ريال مدريد:

ولعب ألميريا ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب “باور هورس ستاديوم” في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وانتهت المباراة بتحقيق المرينغي لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فالفيردي يصل لـ150 مباراة مع الريال:

وبعد مباراة ألميريا، وصل فالفيردي إلى مباراته رقم 150 بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في جميع البطولات، وذلك خلال مشاركته مع المرينغي على مدار 5 مواسم.

ولفت موقع ريال مدريد الإسباني الرسمي، إلى أن النجم الأوروغوياني ساهم خلال مشاركاته الـ150 في تحقيق الفوز 98 مرة، كما نجح في تسجيل 6 أهداف.

وساهم فالفيردي في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بـ7 ألقاب، وهي؛ الدوري الإسباني مرتين، كأس السوبر الإسباني مرتين، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.