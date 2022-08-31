تأكد غياب مهاجم برشلونة، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج عن الملاعب خلال الفترة المقبلة، ما يهدد إتمام صفقة انتقاله إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

غياب أوباميانج قد يمنعه من الانتقال لتشيلسي

وتعرض منزل أوباميانج لسطو مسلح خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أسفر عن إصابته، في الوقت الذي يسعى فيه تشيلسي لضمه، لتعويض رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر.

وذكرت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، اليوم الأربعاء: “وضع المهاجم الجابوني قد يأخذ منعطفًا جديدًا بعد الإصابة التي تعرض لها خلال حادث السرقة في منزله قبل أيام”.

وأضافت الصحيفة البريطانية: “أوباميانج تعرض لكسر في الفك، خلال عملية السطو على منزله، سيبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، وهو ما يعتبر كافيًا لانهيار مفاوضات تشيلسي لضمه”.

رحلة قصيرة مع برشلونة

وكان النجم الجابوني قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر شهر يناير الماضي، قادمًا من آرسنال الإنجليزي، ووقع عقدًا مع البارشا حتى عام 2025.

وأصبحت فرص المهاجم الجابوني في المشاركة بشكل أساسي مع المدير الفني تشافي هيرنانديز صعبة للغاية، خاصة بعد التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.