أصيب فجر اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما تم أسر ثلاثة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تصريحات لشهود عيان أكدوا أن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مع أدى إلى إصابة خمسة شبان بأعيرة نارية في القدم نقلوا على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضحت أن الاحتلال خلال اقتحامه المخيم اعتقل مراد موسى عبد الغفار (20 عاماً)، وزيد سمير صدوق (19 عاماً)، ومحمد إياد المصري (20 عاماً)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما سلمت قوات الاحتلال الشاب نضال جبر الحسنات بلاغًا لمراجعة مخابراتها، وألصقت منشورات تهدد فيها شبان المخيم.

مواجهات في نابلس

وفي السياق نفسه؛ أصيب شاب بالرصاص المعدني، وعدد من المواطنين بالاختناق، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال للقرية وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني و14 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

صيادو غزة

وفي غزة؛ أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين في بحر رفح، جنوب قطاع غزة.

وأقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية إن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر رفح فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في البحر، وأجبرتها على الانسحاب والتراجع، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الصيادين.