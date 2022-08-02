أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إصدار الرخصة المهنية شرط للتقديم على الوظائف التعليمية.

جاء ذلك في رد من الوزارة، على استفسار أحد المستفيدين قائلاً: “هل إصدار الرخصة المهنية شرط للتقديم على الوظائف التعليمية؟”.

اجتياز الكفايات والرخصة المهنية

ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء في تغريدة عبر “تويتر” بقوله “نعم اجتياز الكفايات والرخصة المهنية كاف للتقديم على الوظائف التعليمية والدخول بالمفاضلة والترشيح”.

وأضاف: “ويُعد إصدار الرخصة المهنية متطلباً أساسياً من مسوغات التعاقد، بحيث لا يتم التعاقد إلا بعد إصدار الرخصة للمرشح”.

التقديم على 11547 وظيفة

وأعلنت وزارة التعليم، فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

ويستمر التقديم على الوظائف التعليمية حتى الثانية عشرة من صباح يوم الأحد 7 أغسطس الجاري.