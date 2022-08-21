كشف المدون التقني أسامة الضاوي، عن أن موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، قام بوضع إضافات جديدة لـ”تويتر المحترفين”.

أدوات جديدة للتواصل

ونشر الضاوي، عدة صور على حسابه بموقع “تويتر”، توضح الإضافات الجديدة لتويتر المحترفين والتي تشتمل على إمكانية الوصول إلى المزيد من الأدوات للتواصل بشكل أفضل مع المتابعين وتوسيع نطاق العلامة التجارية للشخص.

تنبيه بمن يتواجد على تويتر

كما يمكن الآن معرفة من يتواجد على موقع “تويتر”، وذلك من خلال الحصول على تنبيهات عندما ينضم شخص يعرفه مالك الحساب إلى الشبكة، وذلك عند مزامنة المالك لجهات الاتصال في دفتر العناوين.

ويخصص “تويتر”، الاقتراحات للشخص وللآخرين، وعندما تكون المزامنة قيد التشغيل سيتم تحصيل جهات الاتصال إلى الموقع باستمرار. ويمكن لمالك الحساب، إيقاف تشغيل المزامنة وإزالة جهات الاتصال من الإعدادات.

كما يوجد هناك مزايا للملف الشخصي، وهي الموقع الجغرافي وذلك بإظهار موقع الأعمال، اتجاهات القيادة، ساعات العمل، معلومات الاتصال.

الاشتراك في خدمة الرسائل

ويسمح “تويتر” أيضًا الآن لمن يقوم بزيارة الملف الشخصي بتصفح واجهة المتجر، كما يسمح بالاشتراك في خدمة الرسائل الإخبارية الخاصة بمالك الحساب.

كما أضاف تويتر أيضًا تطبيق الهاتف المحمول، حيث يتم إضافة تطبيقك بالملف الشخصي لتحميله مباشرة.