أعلنت رابطة دوري المحترفين، قبل قليل، عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة روشن العقارية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ليتم إطلاق مسمى دوري روشن السعودي على النسخة الجديدة.

دوري روشن السعودي:

وتشمل الاتفاقية رعاية مسمى الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي ليصبح المسمى الجديد “دوري روشن السعودي”.

وأعرب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبدالعزيز العفالق عن سعادته باستمرار الشراكة مع شركة روشن وتطوير تلك الشراكة بعد النجاح الذي تحقق خلال الموسم الماضي، وتحقيق الاتفاقية السابقة لأهدافها كافة، وما يطمح له كلا الطرفين.

وقال: “تمثل علاقتنا مع روشن قيمة خاصة، إذ نجحنا سويًّا في صناعة شراكة نوعية، وكان لذلك الأثر في تعزيز القيمة السوقية لدوري يعد الأفضل والأكثر متابعة في المنطقة”.

وتابع العفالق: “نعرف روشن وندرك قيمتها في سوق التطوير العقاري، ونحن واثقون من قدرة هذه الشراكة على إتمام مساعيها في تحقيق مكاسب كبيرة للجماهير الرياضية في المملكة ولمتابعي الدوري السعودي حول العالم”.

الحميدي يؤكد سعادته باستمرار المكاسب:

ومن جانبه، أبدى المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبدالعزيز الحميدي اعتزازه بالشريك “روشن” وقيمهم الرفيعة المنسجمة مع إستراتيجية الرابطة، لافتًا إلى التجربة الأولى الناجحة في الشراكة بين الجانبين.

وأضاف الحميدي بعد إطلاق مسمى دوري روشن السعودي، قائلًا: “سعداء بالقيمة المضافة التي حققتها الشراكة للطرفين. ونسعى معًا لتظل تلك المكاسب مستمرة بفضل هذه الشراكة”.

تجربة استثنائية:

وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، قائلًا: “تتضح أهمية كرة القدم في المملكة بشكل كبير، بعد رعايتنا للموسم الماضي من الدوري السعودي وإعادة تسمية النسخة الجديدة، نسعى في روشن لزيادة مجهوداتنا في دعم المشهد الرياضي السعودي، سعيدين بإطلاق دوري روشن السعودي ونهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للجماهير حول المملكة”.

ومن جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بمجموعة روشن على الرعاية، غادة الرميان: “نستهدف بدعمنا للدوري السعودي التأكيد على استمرار الشركة في سعيها لدعم توجهات رؤية السعودية 2030 في خلق مجتمع حيوي وذلك بدعمنا للأنشطة الرياضية المختلفة”.

وواصلت: “كما نهدف لتقديم خيارات جودة حياة اعلى عن طريق دعمنا للرياضة الأكثر متابعة في المملكة.. نعتز في روشن بدعم ممارسات المسؤولية الاجتماعية والتي قد استأنفناها في رعاية النسخة الماضية ونهدف لتعزيز دورنا كشركة مسؤولة اجتماعيًّا عن طريق تفعيل مبادرات مختلفة هذا العام”.

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق مسمى دوري روشن السعودي – المصدر spl