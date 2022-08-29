حقق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوني أفضل انطلاقة موسم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هذا الموسم.

ريال مدريد يتألق مع أنشيلوتي:

وقاد أنشيلوتي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لتحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإسباني الممتاز، كما بدأ الموسم بحصد كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت.

وكان أنشيلوتي قد بدأ موسمه الأول مع المرينغي بتحقيق 3 انتصارات متتالية، قبل أن يتعثر بالتعادل الإيجابي بهدفين ضد فياريال على ملعبه، ويطمح في تحقيق إنجاز أفضل بالفوز على ريال بيتيس في الجولة المقبلة.

وتمكن أنشيلوتي من قيادة ريال مدريد في 179 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز خلال 132 لقاء، وخسر 25 مرة، وتعادل في 22 مواجهة، ليتجاوز رقم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وهو سادس أكثر المديرين الفنيين قيادة للفريق.

ويأمل أنشيلوتي في الاستمرار طويلًا مع المرينغي للتقدم في ترتيب القائمة، حيث إنه قريب من عدد لويس مولوني الذي قاد الفريق في 183 مباراة، وليو بينهاكار صاحب الـ197 مواجهة.

المرينغي يستضيف ريال بيتيس:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد ريال بيتيس، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز، علمًا بأنهما الوحيدان اللذان حققا الفوز في أول 3 مباريات.