يُعد روبن فان بيرسي نجم منتخب هولندا ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق واحدًا من اللاعبين الذين عانوا من سوء الحظ؛ بسبب عدم تتويجه بكأس العالم رغم تألقه في 3 نسخ متتالية مع منتخب بلاده منهم الوصول لنهائي مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.

وسجل بيرسي طوال تاريخه في 3 مشاركات بـ كأس العالم “6 أهداف” ليكون اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقها في عام 1930، يُسجل بكل الأوضاع وبكل الأجزاء في جسده ومن أماكن مختلفة في أرضية الملعب.

نسخة 2014 شهدت انفجار فان بيرسي تهديفيًّا:

بيرسي سجل هدفًا من ركلة حرة في نسخة 2006، وسجل هدفًا بقدمه اليمنى في نسخة 2010 وسجل 4 أهداف في نسخة 2014 منهم هدفًا شهيرًا في شباك إسبانيا برأسه ومن الوضع طائرًا إضافة لهدف بقدمه اليسرى القوية في شباك أستراليا وهدفًا من مراوغة وهدفًا من تمريرة “وان تو” مع أحد زملائه في المنتخب الهولندي.

بيرسي لم ينجح في التتويج مع منتخب هولندا بلقب كأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا، حيث خسرت هولندا المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني بهدف دون رد سجله أندريس إنييستا نجم برشلونة الإسباني السابق.