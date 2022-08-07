خطف تطبيق تيك توك المستخدمين الأصغر عمرًا بشكل أصاب قلق التطبيقات المنافسة الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام، ومن أجل ذلك يتم دائمًا تطوير مميزات جديدة لتكون على قدم المنافسة مع التطبيق الصيني.

وفي حين أن إنستجرام توقف منذ فترة طويلة عن إعادة تصميمه إلا أن هذا لا يعني أن الشركة تخطط للتوقف عن تطوير نفسها، وعن ذلك قال الرئيس التنفيذي آدم موسيري: إن التطبيق سيبدأ في اختبار صور طويلة بحجم 9:16.

وتابع: يمكن أن يكون لديك مقاطع فيديو طولية، لكن لا يمكنك الحصول على نفس الأمر في الصور، لذلك اعتقدنا أنه ربما يتعين علينا التأكد من أن الاثنين يجب أن يتضمنا نفس الميزة.

وحاليًّا، يتم تحميل الصور على إنستجرام بمقاس 4: 5، وعند عرض الصور العمودية يتم اقتصاصها وفقًا لذلك الحجم، ومن شأن الصور الطولية أن تكون باستطاعتها ملء الشاشة بأكملها.

موعد طرح ميزة إنستجرام الجديدة:

قال الرئيس التنفيذي للشركة: إن الميزة الجديدة سيتم طرحها في غضون أسبوع أو أسبوعين.

آراء متضاربة بشأن تحديث إنستجرام:

ومع ذلك، انتقد بعض المستخدمين إعادة التصميم التي تشبه تيك توك، قائلين: إنها غير مريحة للعين وإنه سيكون من الصعب رؤية جميع الصور مثلما يتم الآن عند الضغط على علامة البحث أسفل الشاشة.

ومن جهة أخرى، نال التحديث استحسان البعض قائلين: إن الوضع الجديد في إنستجرام سيكون أكثر مثالية للصور.