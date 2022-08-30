يُعد الهلال الأعلى إيرادات بين الأندية السعودية، ويتوقع أن ترتفع إيراداته لأرقام ضخمة خلال الفترة المقبلة.

الهلال الأعلى إيرادات بين الأندية السعودية:

وكشف برنامج “أكشن مع وليد” قائمة الأعلى الإيرادات، ويتصدر نادي الهلال بـ706 مليون و900 ألف ريال، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، النصر بـ477 مليون و530 ألف و308 ريالات، ثم الاتحاد بـ338 مليون و901 ألف و466 ريالًا.

وحل نادي الشباب رابعًا بـ192 مليون و998 ألف و481 ريالًا، ثم الفتح بـ121 مليون و693 ألف و770 ريالًا، يليه الاتفاق بـ113 مليون و346 ألف و386 ريالًا، والفيحاء بـ112 مليون و457 ألف و334 ريالًا، والتعاون بـ106 مليون و169 ألف و493 ريالًا.

ويحتل الباطن المركز التاسع بـ89 مليون و938 ألف و232 ريالًا، يليه الطائي بـ89 مليون و600 ألف و214 ريالًا، ثم الرائد بـ87 مليون و520 ألف و402 ريال، وأبها بـ81 مليون و973 ألف و273 ريالًا، والعدالة بـ19 مليون و521 ألف و793 ريالًا.

الأندية الأعلى مصروفات:

كما يتصدر نادي الهلال قائمة الأعلى مصروفات بـ640 مليون ريال، يليه النصر بـ455 مليون و436 ألف و827 ريالًا، ثم الاتحاد بـ439 مليون و276 ألف و468 ريالًا، والشباب بـ222 مليون و102 ألف، والاتفاق بـ149 مليون و41 ألف و363 ريالًا، والتعاون بـ135 مليون و267 ألف و140 ريالًا.

الأندية الأعلى عجزًا ماليًّا:

وجاء الاتحاد في صدارة الأندية السعودية الأعلى عجز مالي بـ100 مليون و375 ألفًا، وبفارق كبير عن أقرب ناد له، وهو الرائد بـ29 مليون و652 ألف و914 ريالًا، ثم الشباب بـ29 مليون و103 ألف و526 ريالًا، والتعاون بـ29 مليون و97 ألف و647 ريالًا، والاتفاق بـ27 مليون و958 ألف و853 ريالًا.

إيرادات الأندية من الرعاية:

وينفرد الهلال بصدارة قائمة الأندية وفقًا لإيرادات الرعايات بـ208 مليون و600 ألف، ثم النصر بـ97 مليون و850 ألفًا، يليه الاتحاد بـ86 مليون و769 ألف و80 ريالًا، والشباب بـ24 مليون و683 ألف و217 ريالًا، والفتح بـ4 ملايين و516 ألف و413 ريالًا، والطائي بـ4 ملايين و475 ألف و957 ريالًا.

الأندية بحسب إيرادات التبرعات الشرفية ودعم وزارة الرياضة:



ويتواجد الهلال في صدارة الأندية الأكثر إيرادات من التبرعات الشرفية بـ263 مليونًا، يليه النصر بـ159 مليون و702 ألف و488 ريالًا، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، حيث حل الفيحاء ثالثًا بـ10 ملايين و548 ألفًا، ثم التعاون بـ7 ملايين و763 ألفًا، والاتحاد بـ7 ملايين و552 ألفًا.

ويقع الاتحاد في صدارة الأندية السعودية وفقًا لدعم وزارة الرياضة بـ162 مليون و373 ألفًا، يليه الهلال بـ145 مليون ريال و200 ألف، يليه النصر بـ113 مليون و812 ألفًا، وحل الشباب رابعًا بـ101 مليون و456 ألفًا، ثم الفتح والفيحاء بـ98 مليون و153 ألفًا لكل منهما.

إيرادات الأندية السعودية من بيع اللاعبين:

ويُعتبر الشباب الأكثر نجاحًا في بيع اللاعبين، حيث يتصدر قائمة إيرادات الأندية السعودية من بيع اللاعبين بـ35 مليون و804 آلاف، ثم الاتحاد بـ11 مليون و556 ألفًا، يليه النصر بـ8 ملايين و750 ألفًا، ثم الاتفاق بـ3 ملايين و710 آلاف، والتعاون بمليوني و434 ألفًا.

الأندية السعودية التي حققت فائضًا ماليًّا:

وأوضح الإعلامي وليد الفراج خلال برنامجه “أكشن مع وليد”، أن هناك ناديين فقط نجحا في تحقيق فائض مالي، وهما؛ الهلال بـ67 مليون ريال، والنصر بـ22 مليون و93 ألف و481 ريالًا.