يتيح وضع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن يجعله يخطط لوضع مستعمرات على المريخ فهو يحتل المركز الأول في قائمة أغنياء العالم، كما أنه يمتلك شركة تسلا للسيارات الكهربائية، وسبيس إكس للفضاء وغيرهما من الشركات التكنولوجية.

ورغم ما سبق، إلا أنه يمتلك عادة سيئة ويصفها بالرهيبة والضارة، ويرغب بشدة في الاستغناء عنها، وقد تحدث عن ذلك في حوار إذاعي مع Full Send Podcast.

وقال إيلون ماسك: إن أكثر ما يتمناه في هذه الآونة هو تغيير روتينه اليومي، فبمجرد أن يفتح عينيه، يبحث فورًا عن هاتفه لتفقد البريد الإلكتروني، ويعتقد أن هذا الأمر ضار جدًّا بصحته، متابعًا: لدي عادة سيئة وأظن أن الكثير من الناس يفعلونها، وتتمثل في فحص هاتفي على الفور، إنها عادة مروعة.

وتابع: أعتقد أن أول 30 دقيقة من يومي يجب أن يذهبوا للتمارين الرياضية الصباحية، فأنا بحاجة إلى ممارسة التمارين لأكون في حالة أفضل؛ لذلك أخطط لتغيير هذه العادة الصباحية السيئة.

إيلون ماسك ليس استثناءً:

وفي الواقع، فإن إيلون ماسك يشارك 80% من مستخدمي الهواتف الذكية في هذه العادة السيئة، حيث يقومون جميعًا بتفقد هواتفهم كأول شيء يقومون به في الصباح، لكن تتراوح المدة بين 15 إلى 30 دقيقة، وفقًا لأبحاث شركة IDC.

من جهة أخرى، يمكن أن تساعد التدريبات المبكرة في زيادة الإنتاجية، ففي عام 2019، أظهرت دراسة منشورة في المجلة البريطانية أن التمارين الصباحية المعتدلة تحسن الذاكرة قصيرة المدى وتزيد الانتباه واتخاذ القرارات الجيدة بشكل ملحوظ.

تقليل الكافيين:

وتحدث ماسك أيضًا عن أنه يعمل على تقليل تناول الكافيين؛ حتى لا يكون متوترًا جدًّا في العمل، قائلًا: هناك أيام أتناول فيها 8 أكواب من القهوة والصودا، فعند إدارة شركتين مثل تسلا وسبيس إكس أظن أنها كمية قليلة، لكن في نظر الطب فهي مبالغ بها.