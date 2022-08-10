أطلق اتحاد الكرة بالتعاون مع شركة سبورت رادار المتخصصة في حلول النزاهة والبيانات الرياضية، تطبيق SAFF Integrity للهواتف الذكية اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

اتحاد الكرة يطلق تطبيقًا إلكترونيًا

ويواكب التطبيق الجديد أعلى المعايير العالمية في التطبيقات المستخدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الآسيوي للعبة، إذ يتيح للاعبين والإداريين والجماهير الإبلاغ بشأن أي حالات مشبوهة تتعلّق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة.

وكان اتحاد الكرة قد وقع مع شركة “سبورت رادار” اتفاقية شراكة لتعزيز جهود الاتحاد في حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، والاستفادة من خدمات الشركة وتزويد وحدة النزاهة التابعة للاتحاد السعودي بتقييم المخاطر المعلومات اللازمة، وفق نظام متقدم لمراقبة المباريات.

وستتولى وحدة النزاهة المختصة في اتحاد الكرة، المؤلفة من محامين ذوي خبرة من قسم الشؤون القانونية والحوكمة في الاتحاد، المسؤولية عن التعامل مع التقارير والبلاغات الواردة من خلال التطبيق والشروع بأي إجراءات ضرورية وفقًا للوائح الانضباط والأخلاق المعتمدة لدى الاتحاد السعودي.

وتعتبر “سبورت رادار” من أكبر الشركات انتشارًا في الدوريات العالمية والقارية لمراقبة المباريات، حيث وقعت العام الماضي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمدة 8 سنوات لكافة بطولاته، إضافة إلى اتفاقيتها الحالية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ربط الحماية والنزاهة عبر نظام إلكتروني

ومن المقرر أن تقوم الشركة بربط تعزيز الحماية والنزاهة من خلال نظام إلكتروني يٌتيح الإبلاغ عن أي شكوك حول نزاهة أي مباراة، عطفًا على البيانات الرقمية التي يرصدها النظام، حيث ستباشر وحدة النزاهة في اتحاد الكرة البلاغات الواردة بالتنسيق مع خبراء من الشركة.

كما ستتلقى الفرق واللاعبين وحكام المباريات وغيرهم من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية الرئيسية برامج تثقيفية حول أهمية النزاهة من خلال سلسلة من الندوات التعليمية عبر الإنترنت تُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية.