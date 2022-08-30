تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على مدينة جنين، إذ قامت فجر اليوم الثلاثاء باحتجاز شابين، كما حطمت محتويات منزل أسير محرر، خلال اقتحامها المدينة، في ظل مواجهات عنيفة مع أهالي الحي الشرقي.

تحويل المنازل لثكنات عسكرية

وقالت مصادر أمنية لـوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إن قوات الاحتلال احتجزت الشابين عمر البلبل، وأحمد جلامنة لساعات قبل أن تخلي سبيلهما، كما اقتحمت حيي الألمانية، والمنطقة الشرقية، وداهمت عدة منازل واحتجزت سكانها وحولتها لثكنات عسكرية ونقاط رصد ومراقبة”.

إعاقة حركة المواطنين

وأشارت المصادر إلى مداهمة قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر غسان الأطرش في حي الألمانية، واحتجازه وأسرته حوالي ساعتين، وتفتيش المنزل وتدمير جميع محتوياته بشكل متعمد.

وفي سياق الاعتداءات المتكررة على المدينة، أعاقت قوات الاحتلال المواطنين على حاجز عسكري نصبته مدخل قرية رمانة غرب جنين، بعد توقيف مركباتهم وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.